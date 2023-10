Μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Izz el-Deen Al-Qassam, που ήταν διοικητής ένοπλης πτέρυγας σε κεντρική περιοχή της Γάζας, «εξουδετέρωσε» το Ισραήλ.

«Μόλις εξουδετερώσαμε τον Αϊμάν Νοφάλ (Ayman Nofal), ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός που συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις (από αέρος) στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Nofal ήταν διοικητής της κεντρικής ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, όπως υποστηρίζουν οι IDF σε ανάρτηση στο X.

Προσθέτουν ότι το νεκρό στέλεχος της Χαμάς ήταν ο «εγκέφαλος» πολλών επιθέσεων που έγιναν εναντίον ισραηλινών πολιτών και εκτός του ότι ήταν ένα από τα πιο κυρίαρχα πρόσωπα της τρομοκρατικής οργάνωσης, συμμετείχε στον σχεδιασμό της απαγωγής του Gilad Shalit.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαλείψουμε τη Χαμάς», καταλήγουν οι IDF.

