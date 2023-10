Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα «τον κόσμο να σταθεί ενωμένος στο πλευρό του Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς» μετά τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. «Με τον ίδιο τρόπο που ο κόσμος ενώθηκε για να νικήσει τους Ναζί (…), ο κόσμος πρέπει να σταθεί ενωμένος δίπλα στο Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Η βαρβαρότητα που είδαμε, που διαπράχθηκε από τους δολοφόνους της Χαμάς φεύγοντας από τη Γάζα, είναι το χειρότερο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Θα συνεχιστούν οι αεροπορικές επιδρομές

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται στη νότια Γάζα αν η Χαμάς εξακολουθεί να επιχειρεί από εκεί, είναι το μήνυμα που στέλνει εκπρόσωπος των IDF. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού άφησε να εννοηθεί ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα συνεχιστούν στη νότια Γάζα όσο υπάρχουν εκεί στόχοι της Χαμάς.

Το Ισραήλ διέταξε 1,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη νότια Γάζα πριν από την αναμενόμενη χερσαία επίθεσή του – αλλά δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε σφοδρές επιθέσεις έξω από τις νότιες πόλεις Ράφα και Χαν Γιουνίς.

Ερωτηθείς γιατί το Ισραήλ βομβάρδισε την περιοχή αφού είπε στους πολίτες να κατευθυνθούν εκεί, ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ δήλωσε στο Sky News ότι «θα υπάρξουν συνέπειες» για την μαχητική οργάνωση που δρα από τη νότια Γάζα. «Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμάς να μην προστατεύσουμε τους πολίτες επειδή η Χαμάς κρύβεται πίσω από τους δικούς της», είπε.

Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ δήλωσε ότι είναι «αναπόφευκτο ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει» και ότι το Ισραήλ δεν έχει «άλλη επιλογή». Είπε ακόμη ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων, αλλά «πολύ δυστυχώς» θα συνεχιστούν. «Εάν η Χαμάς δεν σταματήσει να εξαπολύει επιθέσεις από τον άμαχο πληθυσμό, δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ διέψευσε επίσης τις αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το πέρασμα της Ράφα που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο και δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα εξαπολύσει την αναμενόμενη χερσαία επίθεση «αν η κυβέρνηση μας δώσει εντολή να το κάνουμε».

Σοκαριστικές αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς σε νοσοκομείο στη Γάζα

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια.

«Αυτό που συνέβη είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτήν τη σφαγή. Η σιωπή δεν είναι πλέον αποδεκτή», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Συγκεντρώνουμε πληροφορίες και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν πρόκειται για ισραηλινό πλήγμα», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς».

Πάνω από 4.400 νεκροί

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Στον αντίποδα, περίπου 1.400 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες απήχθησαν άμαχοι και στρατιωτικοί που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Urgent: The number of martyrs at the National Arab Hospital in Gaza rose to 500 martyrs and more than 600 injuries after the Israeli bombing that targeted the hospital a short while ago.#IsraeliNewNazism #GazaAttack pic.twitter.com/2uX6sw8N8e — Nada Ashraf (@NadaAshraf2014) October 17, 2023

مجزرة مجزرة في المستشفى المعمداني بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الدي كان يؤوي عدد كبير من النازحين في #غزة pic.twitter.com/eyq1n89yzA — حياة اليماني 🦌🇵🇸 (@HaYatElYaMaNi) October 17, 2023

Χαμάς: Θα απελευθερώσουμε τους ομήρους αν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι θα απελευθερώσει όλους τους αμάχους ομήρους σε μια ώρα, αν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο NBC News το βράδυ της Τρίτης (17/10) ότι η τρομοκρατική οργάνωση θα ήταν πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους αμάχους ομήρους σε μία ώρα, εάν οι IDF σταματήσουν τις επιδρομές τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες των IDF που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν μόνο εάν απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται από το Ισραήλ.

Εμπλοκή ΗΠΑ

Ισραηλινός αξιωματούχος προβλέπει «εμπλοκή των ΗΠΑ» σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Γάζα. Ο Ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «εμπλακούν» εάν ο πόλεμος κλιμακωθεί. Ο Tzachi Hanegbi δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ξεκαθαρίζει στους εχθρούς μας» ότι «θα υπάρξει αμερικανική εμπλοκή» εάν το Ιράν και η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ αποφασίσουν να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πλοίων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στη Μεσόγειο και στην προειδοποίηση της χώρας προς το Ιράν να μείνει μακριά από τις μάχες. «Το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο του… μια αμερικανική δύναμη είναι εδώ και είναι έτοιμη», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπάιντεν στο πιο ριψοκίνδυνο ταξίδι της θητείας του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Τετάρτη (18/10), στο πλαίσιο μιας καταιγιστικής διπλωματικής περιοδείας που θα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τον βασιλιά Αμπντάλα της Ορδανίας, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Το ταξίδι του Τζο Μπάιντεν θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να εκφράσει ταυτόχρονα τη στήριξή του στο Ισραήλ, να διαπραγματευτεί έναν μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να προλάβει μια ευρύτερη κλιμάκωση της κρίσης.

Αφού καθησυχάσει τον ισραηλινό λαό για την αλληλεγγύη που θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ, όπως είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Ιορδανία για να συναντηθεί με τρεις Άραβες ηγέτες, τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. «Θα επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειονότητα του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα», είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Αυτό το ταξίδι-αστραπή, που θα διαρκέσει περίπου 24 ώρες, θυμίζει την ιστορική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Κίεβο, τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος θα επισκεφθεί άλλη μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο –στην ενδέκατη ημέρα του πλέον– στην οποία οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί αταλάντευτη υποστήριξη.

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε ανώτερο διοικητή

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ένας ανώτερος διοικητής και μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου της, ο Αϊμάν Νοφάλ, σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει επίσης ότι σκοτώθηκε, δηλώνοντας ότι «διηύθυνε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των δυνάμεων ασφαλείας, και διηύθυνε τους στόχους των πυραυλικών πυρών της Χαμάς, στοχεύοντας συγκεκριμένα περιοχές που κατοικούνται από αμάχους που δεν εμπλέκονται».

Οι IDF, στο τέλος μιας εκτεταμένης επιχείρησης σύλληψης για την αναχαίτιση της τρομοκρατίας και την κατάσχεση όπλων, συνέλαβαν 83 καταζητούμενους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, εκ των οποίων οι 51 ήταν πράκτορες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς σε όλο τον τομέα συνελήφθησαν, προσθέτει ο ισραηλινός στρατός σε ενημέρωση στο X.

בתום מבצע מעצרים נרחב לסיכול טרור והחרמת אמצעי לחימה, נעצרו ביהודה ושומרון 83 מבוקשים מתוכם 51 פעילים של ארגון הטרור חמאס; בכירי חמאס רבים ברחבי הגזרה נעצרו. לכל הפרטים: https://t.co/FWVaY9j8jr pic.twitter.com/Nsg2ojWjRe — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

Πάνω από μία εβδομάδα μετά τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ, περισσότερες από 350 σοροί αμάχων θυμάτων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τον Δρ Τσεν Κούγκελ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ιατροδικαστικής του Ισραήλ. Ορισμένα σώματα είχαν καεί και άλλα είχαν αποσυντεθεί σε μεγάλο βαθμό πριν βρεθούν.

199 οικογένειες ομήρων έχουν ενημερωθεί

Οι IDF δήλωσαν ότι 199 οικογένειες έχουν πλέον ενημερωθεί ότι οι αγαπημένοι τους κρατούνται όμηροι. Πρόκειται για αύξηση 40 οικογενειών, από 155 που είχαν ειδοποιηθεί κατά την τελευταία ενημέρωση.

Η Χαμάς απαίτησε την απελευθέρωση «6.000 ανδρών και γυναικών κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές» σε αντάλλαγμα για τους ομήρους. Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι υπάρχουν «περίπου 200-250» ισραηλινοί αιχμάλωτοι στη Γάζα, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που αναγνωρίζουν οι ισραηλινές αρχές.

