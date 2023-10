Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια.

«Αυτό που συνέβη είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτήν τη σφαγή. Η σιωπή δεν είναι πλέον αποδεκτή», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Συγκεντρώνουμε πληροφορίες και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν πρόκειται για ισραηλινό πλήγμα», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς».

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Στον αντίποδα, περίπου 1.400 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες απήχθησαν άμαχοι και στρατιωτικοί που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές της νότιας Γάζας όπου οι Παλαιστίνιοι αναζητούσαν ασφάλεια, σκοτώνοντας την Τρίτη δεκάδες αμάχους και τουλάχιστον ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σε επιθέσεις που, όπως λέει, στοχεύουν σε μαχητές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να πείσουν το Ισραήλ να επιτρέψει την παράδοση προμηθειών σε απελπισμένους πολίτες, ομάδες βοήθειας και νοσοκομεία μετά από ημέρες αποτυχημένων ελπίδων για ένα άνοιγμα στην «πολιορκία».

Urgent: The number of martyrs at the National Arab Hospital in Gaza rose to 500 martyrs and more than 600 injuries after the Israeli bombing that targeted the hospital a short while ago.#IsraeliNewNazism #GazaAttack pic.twitter.com/2uX6sw8N8e

— Nada Ashraf (@NadaAshraf2014) October 17, 2023