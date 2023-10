Σοκ έχει προκαλέσει στη διεθνή κοινή γνώμη η δήλωση του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος είπε στο CNews ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, έχει σχέσεις με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη χώρα!

Η δήλωση αυτή του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών έρχεται μετά τη θέση υπέρ της Παλαιστίνης, που εξέφρασε ο νυν φόργουορντ της Αλ Ιτιχάντ. «Όλες οι προσευχές μας για τους κατοίκους της Γάζας, που είναι και πάλι θύματα αυτών των άδικων βομβαρδισμών, που δεν λυπούνται ούτε γυναίκες ούτε παιδιά», έγραψε στο Twitter.

Karim Benzema:

All our prayers for the inhabitants of Gaza who are once again victims of these unjust bombings which spare no women or children.#Gaza #Hamas #karim_benzema#Palestine#WarCrimes #HumanRight #Israel #IsraelTerrorism #War #Gaza_under_attack #FreePalestine pic.twitter.com/OdQl4CiAuT

