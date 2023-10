Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσγειώθηκε την Τετάρτη στο Τελ Αβίβ για ένα σύντομο αλλά κρίσιμο ταξίδι με σκοπό να επιδείξει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ενόψει μιας αναμενόμενης χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς αλλά και τις έντονες ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα μετά και τον χθεσινό βομβαρδισμό νοσοκομείου που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άμαχοι.

Λίγο πριν από τις 11:00 το Air Force One, το αεροσκάφος του Αμερικανού Προέδρου προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ μεταφέροντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο εν μέσω ισχυρού αποσπάσματος ασφαλείας, ο Μπάιντεν αγκάλιασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην πίστα του αεροδρομίου. Μίλησαν για λίγο προτού αναχωρήσουν επιβαίνοντας σε αυτοκινητοπομπή.

«Καλωσορίσατε κύριε πρόεδρε, ο Θεός να σας έχει καλά που προστατεύετε το έθνος του Ισραήλ», είπε ο Χέρτζογκ στον Μπάιντεν, σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού προέδρου.

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog welcome President of the United States Joe Biden upon his arrival to Israel. https://t.co/S5x2JFtwOr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2023