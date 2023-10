Εντωμεταξύ συναγερμός έχει σημάνει σε ακόμη 6 αεροδρόμια της Γαλλίας μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Τα αεροδρόμια που επηρεάζονται είναι της Τουλούζης, της Λιλ, της Νίκαιας, της Νάντης, του Παρισιού-Μποβέ και της Λυών.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ασφάλειας στη χώρα, η οποία αύξησε το επίπεδο τρομοκρατίας την περασμένη εβδομάδα, αφού ένας ύποπτος ισλαμιστής εξτρεμιστής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν δάσκαλο και τραυμάτισε άλλους τρεις.

Following an abandoned baggage item in terminal 1, a security perimeter was set up to allow the usual checks to be carried out. The situation has now returned to normal.

