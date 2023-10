Το υπουργείο Πολέμου του Ισραήλ έκανε γνωστό πως το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή ευρείας επιχείρησης κατά της Γάζας.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι ενέργειες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε η εκκένωση ισραηλινών κοινοτήτων, σε απόσταση 5 χλμ από τα σύνορα με τον Λίβανο.

