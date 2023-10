Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε ένα τέμενος στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα , σκοτώνοντας και τραυματίζοντας «ορισμένους Παλαιστίνιους», δήλωσε ιατρική πηγή.

«Πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Τζαμί των Μαρτύρων Αλ Άκσα», είπε η πηγή στο Anadolu, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

Η επίθεση έχει προκαλέσει «ευρεία καταστροφή» στην περιοχή, είπε η ίδια πηγή.

#BREAKING Fatalities reported in Israeli strike on mosque in Nuseirat refugee camp in central Gaza, medical source tells Anadolu pic.twitter.com/bqOr1nX5eW

«Πολλά πτώματα Παλαιστινίων ανασύρθηκαν από κάτω από τα ερείπια του κεντρικού τζαμιού Nuseirat, αφού το βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός. Υπήρχαν μέσα οικογένειες που έφυγαν από τη Βόρεια Γάζα.»

Massacre in Nuseirat Mosque.💔

Many Palestinian dead bodies recovered from beneath the rubbles of Nuseirat main mosque, after the Israeli military bombed it.

There were families who fled from North Gaza sheltering inside. pic.twitter.com/EKnfLMe1We

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 18, 2023