Tο αμερικανικό προξενείο στα Άδανα της Τουρκίας «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας» εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων σχετικών με τα γεγονότα στη Γάζα, ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία την Τετάρτη.

«Μεγάλες διαδηλώσεις που σχετίζονται με γεγονότα στο Ισραήλ και τη Γάζα αναμένονται σε ολόκληρη την Τουρκία για τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Οποιαδήποτε συγκέντρωση, ακόμη και αυτή που προορίζεται να είναι ειρηνική, θα μπορούσε να κλιμακωθεί και να εξελιχθεί σε βίαιη. Η δραστηριότητα διαμαρτυρίας μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, κλείσιμο δρόμων και διακοπή της κυκλοφορίας» προστίθεται.

Security Alert: Update on Impact of Demonstrations Throughout Turkiye, Continued Temporary Closure of US Consulate Adana – U.S. Mission Turkiye, October 18, 2023https://t.co/KHEB83ahSb pic.twitter.com/8g8nYfpdZh

— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) October 18, 2023