Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν βέτο σε ένα ψήφισμα που προωθούσε η Βραζιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ζητείτο να γίνουν «ανθρωπιστικές παύσεις» στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ώστε να καταστεί εφικτή η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί δύο φορές τις προηγούμενες ημέρες, επειδή οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν ώστε να υπάρξει πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δώδεκα μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ενώ η Ρωσία και η Βρετανία απείχαν.

Η Ουάσινγκτον, κατά παράδοση, προστατεύει το Ισραήλ, τον στενό σύμμαχό της, από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θεωρεί ότι είναι σε βάρος του.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ζητήσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση των ομήρων και να προωθηθεί βοήθεια στη Γάζα.

Το σχέδιο ψηφίσματος καλούσε το Ισραήλ (χωρίς να κατονομάζει τη χώρα) να ανακαλέσει τη διαταγή του προς τους πολίτες και το προσωπικό του ΟΗΕ στη Γάζα να μετακινηθούν στα νότια, ενώ καταδίκαζε τις «τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς». Καταδίκαζε επίσης κάθε μορφή βίας και εχθροπραξιών σε βάρος αμάχων και κάθε τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ζητούσε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ είπε ότι η Ουάσινγκτον απογοητεύτηκε επειδή στο κείμενο δεν γινόταν καμία αναφορά στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και συμπλήρωσε ότι για τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ευθύνεται η Χαμάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το οποίο δεν ενέκρινε ένα ψήφισμα για διακοπή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ώστε να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει καταστεί ακόμη πιο αναποτελεσματικό, για άλλη μια φορά δεν ανέλαβε τις ευθύνες του», δήλωσε ο Ερντογάν με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter). «Η αποτρόπαια επίθεση χθες εναντίον του νοσοκομείου Αλ Άχλι Αλ Άραμπι έφερε τη σφαγή στη Γάζα σε άλλο επίπεδο», τόνισε.

Μια ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων από τις ΗΠΑ δείχνει ότι «το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τη χθεσινή έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας», δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε αναλύσεις που έκαναν οι αμερικανικές αρχές από εναέριες εικόνες, υποκλοπές και πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφάλειας, Άντριεν Γουάτσον σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας πραγματοποιήθηκε «από την αντίπαλη πλευρά». Αργότερα ο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι το σχόλιό του βασίζεται σε στοιχεία που του παρουσίασε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Κατά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ παρουσία του Τζο Μπάιντεν, ανακοινώθηκε και τυπικά η άδεια στον ισραηλινό στρατό και τον υπουργό Άμυνας να εκκενώσουν και άλλες βόρειες πόλεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως θα υπάρξει μια νέα δέσμη με επιπλέον κυρώσεις των ΗΠΑ προς τη Χαμάς.

Lίγη ώρα όμως, αφότου o Μπάιντεν αναχώρησε για τις ΗΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης, ήχησαν εκ νου οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ και ειδικά στο Τελ Αβίβ την ώρα που στο κέντρο της πόλης υπήρχε κόσμος που άρχισε να τρέχει πανικόβλητος.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv and across central Israel🚨

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο παλαιστινιακός θύλακας τελεί υπό πολιορκία και υπό ανηλεή βομβαρδισμό μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Υπό το πρίσμα του αιτήματος του (Αμερικανού) προέδρου (Τζο) Μπάιντεν, το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει τη μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών από την Αίγυπτο, εφόσον αυτές είναι μόνο τρόφιμα, νερό και φάρμακα στον άμαχο πληθυσμό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει καμία ανθρωπιστική βοήθεια από το έδαφός του προς τη Λωρίδα της Γάζας» εάν «δεν γίνει η επιστροφή των ομήρων» που έχει πιάσει η Χαμάς.

Τουλάχιστον 3.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 13.000 έχουν τραυματισθεί από τις 7 Οκτωβρίου που το Ισραήλ άρχισε τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα η παλαιστίνια υπουργός Υγείας Μάι αλ-Κάιλα.

Εξάλλου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε σήμερα πως τα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας θα πρέπει να τιμωρήσουν το Ισραήλ και να του επιβάλουν πετρελαϊκό εμπάργκο, καθώς και να απελάσουν τους ισραηλινούς πρεσβευτές.

Έκτακτη σύνοδος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας διεξάγεται σήμερα στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν οι ισλαμικές χώρες την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε ένα τέμενος στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα , σκοτώνοντας και τραυματίζοντας «ορισμένους Παλαιστίνιους», δήλωσε ιατρική πηγή.

«Πολλοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Τζαμί των Μαρτύρων Αλ Άκσα», είπε η πηγή στο Anadolu, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

Η επίθεση έχει προκαλέσει «ευρεία καταστροφή» στην περιοχή, είπε η ίδια πηγή.

#BREAKING Fatalities reported in Israeli strike on mosque in Nuseirat refugee camp in central Gaza, medical source tells Anadolu pic.twitter.com/bqOr1nX5eW

«Πολλά πτώματα Παλαιστινίων ανασύρθηκαν από κάτω από τα ερείπια του κεντρικού τζαμιού Nuseirat, αφού το βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός. Υπήρχαν μέσα οικογένειες που έφυγαν από τη Βόρεια Γάζα.»

Massacre in Nuseirat Mosque.💔

Many Palestinian dead bodies recovered from beneath the rubbles of Nuseirat main mosque, after the Israeli military bombed it.

There were families who fled from North Gaza sheltering inside. pic.twitter.com/EKnfLMe1We

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 18, 2023