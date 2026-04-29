WSJ: Εντολή Τραμπ για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν - «Είναι σε κατάσταση κατάρρευσης»

Παράταση στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν διέταξε την Τετάρτη 29 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να «στραγγαλίσει» την οικονομία του καθεστώτος με απώτερο σκοπό να το φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, η Ουάσινγκτον προτιμά αυτήν την προσέγγιση έναντι εναλλακτικών λύσεων όπως η συνέχιση των βομβαρδισμών ή η μείωση της πίεσης στο Ιράν

Σε ξεχωριστή δήλωση στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι το Ιράν επιδιώκει μια συμφωνία, φοβούμενο την πλήρη κατάρρευση της οικονομίας του. «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε "Κατάσταση Κατάρρευσης". Θέλουν να "ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ" το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την ηγετική τους θέση (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!).

Στο ναδίρ η ιρανική οικονομία

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, από την αρχή του πολέμου, οι οικονομικοί δείκτες του Ιράν υποδηλώνουν μια σοβαρή και επιταχυνόμενη κρίση στο εσωτερικό της χώρας. Ο πληθωρισμός φέρεται να έχει ξεπεράσει το 72% σε ορισμένους τομείς, ενώ οι μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες και οι ζημιές στις υποδομές έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην έκθεση υποδηλώνουν πλήρη οικονομική κατάρρευση μέσα σε λίγους μήνες.

Η οικονομία του Ιράν είχε ήδη υποστεί σημαντικές πιέσεις πριν από την τρέχουσα σύγκρουση. Το εθνικό εισόδημα κατά κεφαλήν μειώθηκε από περίπου 8.000 δολάρια το 2012 σε 5.000 δολάρια το 2024, επηρεασμένο από τον πληθωρισμό, τη διαφθορά και τις κυρώσεις, αναφέρει το CNN.

Πρόσθετες προβλέψεις υποδεικνύουν περαιτέρω επιδείνωση. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι έως και 4,1 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.