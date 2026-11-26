Το ενδεχόμενο μιας απότομης υποχώρησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ανησυχίες για τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας, με οικονομολόγους να διαφωνούν για το πόσο σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες.

Σε ανάλυσή της, η Wall Street Journal εξετάζει πώς μια ανατροπή της επενδυτικής δυναμικής του κλάδου θα επηρέαζε την ανάπτυξη. Το ερώτημα δεν περιορίζεται σε μια χρηματιστηριακή πτώση: αφορά και την πιθανή επιβράδυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό πεδίο επιχειρηματικών δαπανών.

Οι ανησυχίες για τον δανεισμό

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της χρηματοδότησης των υποδομών AI και η πολυπλοκότητα ορισμένων συναλλαγών. Δάνεια μέσω μη τραπεζικών φορέων και οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων δυσκολεύουν την αποτίμηση του ποιος θα επιβαρυνόταν τελικά από πιθανές απώλειες.

Αυτά τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν, για ορισμένους αναλυτές, σε κινδύνους που είχαν αναδειχθεί πριν από την κρίση του 2008. Η σύγκριση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι προβλέπεται επανάληψη της τραπεζικής κατάρρευσης εκείνης της περιόδου.

Μια ουσιαστική διαφορά είναι ότι κερδοφόροι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Microsoft και η Amazon, έχουν μέχρι σήμερα καλύψει μεγάλο μέρος των σχετικών επενδύσεων με δικούς τους πόρους.

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με την εκτίμηση για την ανάλυση της WSJ του καθηγητή του Columbia Business School, Στάιν βαν Νιούβερμπουργκ, μια άμεση κατάρρευση της αγοράς θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες περίπου 50 δισ. δολαρίων σε δάνεια για κέντρα δεδομένων.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η έκθεση θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά εάν συνεχιστεί η επέκταση του δανεισμού.

Γιατί οι οικονομολόγοι διαφωνούν

Ο κίνδυνος για την πραγματική οικονομία συνδέεται με δύο βασικούς μηχανισμούς: την περικοπή επενδύσεων και τη μείωση της κατανάλωσης, εφόσον η πτώση των μετοχών περιορίσει την περιουσία των νοικοκυριών.

Δεν συμμερίζονται, πάντως, όλοι την ίδια εκτίμηση για την ένταση του πλήγματος. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τζέισον Φέρμαν θεωρεί ότι ακόμη και μεγάλη χρηματιστηριακή υποχώρηση, μαζί με διακοπή της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων, δεν θα οδηγούσε αναγκαστικά σε ύφεση. Μεταξύ των επιχειρημάτων του είναι ότι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού εισάγεται, περιορίζοντας την άμεση συμβολή των σχετικών δαπανών στην αμερικανική παραγωγή.

«Πονοκέφαλος» στη Wall Street

Την Τετάρτη, η πτώση των τιμών στη Wall Street συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, οδηγώντας τον δείκτη των μετοχών τεχνολογίας Nasdaq 100, σε πτώση πάνω του 4%, εξαιτίας και της βίαιης εκκαθάρισης των θέσεων που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες κάποτε κυριαρχούσαν στην αγορά.

Οι μετοχές της Nvidia, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί στις 23 Νοεμβρίου, μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO, υποχώρησαν κατά 8,9%. Η ανταγωνιστική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Broadcom έχασε 6,6%, ενώ η Micron σημείωσε πτώση 11,8%.

«Το κλίμα είναι εξαιρετικά νευρικό», δήλωσε ο Βαν Λου, διευθυντής στρατηγικής παγκόσμιων λύσεων στη Russell Investments.

Η ευφορία που προκάλεσε η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών των ΗΠΑ, έχει πλέον αντικατασταθεί από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση «ότι η επιτήρηση του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης θα ενταθεί [τώρα]», πρόσθεσε ο Λου.

«Μπορείς να επαναφέρεις έναν διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά όχι και την ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Λούκα Παολίνι, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Pictet Asset Management.