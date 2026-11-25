Απόρρητη ενημέρωση στο Κογκρέσο για την υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εντοπίσει – μέχρι στιγμής – στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Κίνα έδωσε εντολή στην Άλις Χουάνγκ να κατασκοπεύσει τον εραστή της, διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται απόρρητη ενημέρωση στο Κογκρέσο την 24η Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ερωτικής σχέσης του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, Αμερικανοί αξιωματούχοι που ενημέρωσαν στελέχη του Σώματος ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, δεν προκύπτουν άλλα, απώτερα κίνητρα. Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα ότι νέα στοιχεία θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την εκτίμηση.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διαβίβασε πληροφορίες

Οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην ενημέρωση ανέφεραν επίσης ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), η κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας, προσέγγισε την Άλις Χουάνγκ, ζητώντας της να παράσχει πληροφορίες, όπως υποχρεούται βάσει της κινεζικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της WSJ, η ίδια διατηρούσε επαφές με την κινεζική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της ερωτικής σχέσης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι διαβίβασε σημαντικές πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης.

Κατά την ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στον Κανγκ Γουέι, ο οποίος φέρεται να είναι σύζυγος της Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο ίδιος ήταν συνεργάτης του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας και διατηρούσε συχνές επαφές με την υπηρεσία πληροφοριών του Πεκίνου.

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον Κανγκ και την Άλις έχουν αναφέρει στη Wall Street Journal ότι οι δύο τους είναι παντρεμένοι.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέβλεψε την περασμένη άνοιξη τη σύνταξη απόρρητου υπομνήματος σχετικά με τη σχέση της Άλις Χουάνγκ και του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε τουλάχιστον δύο φορές για τις σχετικές ανησυχίες, ενώ συνέχισε να διατηρεί στενή συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, ο οποίος έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.