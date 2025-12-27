WSJ: Λάθος των ΗΠΑ τα F35 στην Τουρκία- Μπορεί να οδηγήσει τον Ερντογάν να κηρύξει πόλεμο στο Ισραήλ

Σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία, εγείρονται σε άρθρο που φιλοξενείται στη Wall Street Journal και υπογράφει ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής Αμίτ Σεγκάλ, ο οποίος προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της περιοχής και ακόμη και σε ένοπλη σύγκρουση.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η ρητορική και οι πολιτικές επιλογές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ καθιστούν ιδιαίτερα προβληματική την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με προηγμένα αμερικανικά μαχητικά. Όπως σημειώνεται, ο Ερντογάν κατηγορεί συστηματικά το Ισραήλ για επεκτατικές βλέψεις, ενώ παράλληλα προβάλλει μια αναθεωρητική πολιτική με αναφορές στην αναβίωση της οθωμανικής επιρροής.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Τουρκία ενσαρκώνει ακριβώς όσα αποδίδει στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για το φαινόμενο της «προβολής». Όπως αναφέρει, όταν ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει τη δημιουργία του «Μεγάλου Ισραήλ», στην πραγματικότητα αντανακλά τη δική του φιλοδοξία για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες περί απειλής κατά της Τουρκίας και περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων συνοδεύονται από αποσιώπηση της άρνησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων και από επιλογές, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται ότι, αν και στο παρελθόν η Τουρκία χαρακτηριζόταν ως ο «Μεγάλος Ασθενής της Ευρώπης», σήμερα εμφανίζεται ως ένας επικίνδυνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στον μουσουλμανικό κόσμο της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η Άγκυρα στηρίζει δυνάμεις που εντείνουν την αστάθεια στην περιοχή, ενώ φέρεται να έχει εμπλακεί σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις εκτός της άμεσης περιφέρειάς της και να φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς.

«Βαθιά ανησυχητική» η πρόοδος στις συζητήσεις για τα F-35

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Όπως επισημαίνεται, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία χαρακτήρισε πρόσφατα τις σχετικές συζητήσεις «παραγωγικές», εξέλιξη που ο Σεγκάλ θεωρεί βαθιά ανησυχητική. Παράλληλα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να εκτίμησε ότι οι πιθανότητες έγκρισης της πώλησης αγγίζουν πλέον το 40%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπονόμευε τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή και το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το οποίο η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει. Όπως τονίζεται, η ενίσχυση μιας ολοένα και πιο επιθετικής Τουρκίας με προηγμένα οπλικά συστήματα ενδέχεται να εξελιχθεί σε στρατηγικό λάθος με μακροπρόθεσμες και απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο Αμίτ Σεγκάλ είναι επικεφαλής πολιτικός σχολιαστής του Channel 12 News στο Ισραήλ και συγγραφέας του βιβλίου «A Call at 4 AM: Thirteen Prime Ministers and the Crucial Decisions that Shaped Israeli Politics».