WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση αυτού του θέματος, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων στρατευμάτων στην περιοχή θα γίνει μολονότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν σε ποια περιοχή της Μέση Ανατολή θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα ούτε πότε αναμένεται να φτάσουν εκεί.

3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.