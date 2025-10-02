WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία πληροφορίες για ενεργειακούς στόχους μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως πλέον έχει διαλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Μάλιστα, οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στην Ουκρανία στρατηγικές πληροφορίες προκειμένου να επιχειρήσουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ ζητούν επίσης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παράσχουν παρόμοια υποστήριξη στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, το Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με στόχους ενεργειακής υποδομής μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία, όπως δήλωσαν δύο αξιωματούχοι, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων στο Κίεβο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες επιθέσεις.

Η απόφαση συμβαδίζει με την αλλαγή πολιτικής που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τότε που σκλήρυνε τη ρητορική του απέναντι στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον τριετή και πλέον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πίστευε ότι ήταν δυνατό για το Κίεβο να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα.

Η νέα στρατηγική του Τραμπ

Η Ουάσιγκτον ανταλλάσσει εδώ και καιρό πληροφορίες με το Κίεβο, αλλά η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα νέα δεδομένα θα διευκολύνουν την Ουκρανία να πλήξει υποδομές όπως διυλιστήρια, αγωγούς και σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στόχο να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα και πετρέλαιο.

Απαντώντας στις σχετικές αναφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η «προμήθεια και χρήση ολόκληρης της υποδομής του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συλλογή και μεταφορά πληροφοριών στους Ουκρανούς είναι προφανής».

Ο Τραμπ από την πλευρά του, πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία του να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρηματοδότηση της ρωσικής εισβολής.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για την παροχή πυραύλων κρουζ Tomahawk, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ. (1.550 μίλια) -αρκετά για να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία διαθέτει επίσης τον δικό της πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, τον Flamingo, σε πρώιμη παραγωγή, αλλά οι ποσότητες είναι άγνωστες.