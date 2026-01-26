WSJ: Υπό έρευνα κορυφαίος στρατηγός του Σι Τζινπίνγκ για διαρροή πυρηνικών μυστικών

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του Ζανγκ Γιουχία, ανώτερου στρατηγού της Κίνας και επί χρόνια στενού συνεργάτη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Γιουχία κατηγορείται για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών σχετικά με το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για εκτεταμένη διαφθορά, με αντάλλαγμα προαγωγές αξιωματικών.



Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, υψηλόβαθμες πηγές υποστηρίζουν ότι ο στρατηγός δεχόταν μεγάλα χρηματικά ποσά για την άσκηση επιρροής σε κρίσιμες αποφάσεις του στρατού, μεταξύ των οποίων και η προώθηση αξιωματούχων σε κορυφαία αξιώματα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του υπουργού Άμυνας. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται σε κατάχρηση εξουσίας εντός της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του ανώτατου οργάνου λήψης στρατιωτικών αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος.



Η επίσημη ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις κομματικής πειθαρχίας και κρατικών νόμων», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, πληροφορίες από εσωτερική ενημέρωση αξιωματούχων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού κάνουν λόγο για σχηματισμό πολιτικών κλικών και για υπονόμευση της ενότητας του κόμματος.



Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός αφορά τη φερόμενη διαρροή τεχνικών δεδομένων για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, συνιστά μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις εθνικής ασφάλειας στην ιστορία του κινεζικού στρατού.



Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι αρχές διερευνούν και τον Γου Χουν, πρώην επικεφαλής της κρατικής China National Nuclear Corp., με την έρευνα να συνδέει τους δύο άνδρες με παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα. Κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο.



Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση Γιουχία εντάσσεται στη σκληρότερη εκκαθάριση της στρατιωτικής ηγεσίας από την εποχή του Μάο, υπογραμμίζοντας την πρόθεση του Σι Τζινπίνγκ να εδραιώσει απόλυτο έλεγχο στον στρατό και να εξαλείψει δίκτυα διαφθοράς και ανεξάρτητης ισχύος.