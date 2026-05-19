Ξαφνική νεροποντή στο κέντρο της Αθήνας – Σκηνικό φθινοπώρου στην πόλη

Μια ξαφνική και έντονη νεροποντή αιφνιδίασε το βράδυ της Τρίτης (19/5) κατοίκους και τουρίστες που κινούνταν στο κέντρο της Αθήνας, αλλάζοντας μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό στην πόλη. Οι δρόμοι γέμισαν από ανθρώπους που έσπευσαν να ανοίξουν ομπρέλες και να φορέσουν αδιάβροχα, ενώ αρκετοί αναζήτησαν καταφύγιο σε στάσεις λεωφορείων, καφέ και σταθμούς του μετρό προκειμένου να προστατευτούν από τη δυνατή βροχή.



Η απότομη αλλαγή του καιρού δημιούργησε εικόνες που περισσότερο θύμιζαν φθινοπωρινό σκηνικό παρά τις συνθήκες της εποχής, με την κίνηση σε κεντρικούς δρόμους να γίνεται δυσκολότερη και τους πεζούς να προσπαθούν να αποφύγουν τα λιμνάζοντα νερά.

ΒΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Παράλληλα, η βροχόπτωση συνοδεύτηκε κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου καταγράφηκε αυξημένη ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από τον μετεωρολόγο του FLASH Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει άστατος και την Τετάρτη, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.