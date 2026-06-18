Ξαφνικό ατύχημα για τη Μίνα Καραμήτρου: Βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη κλιματιστικού

Η γνωστή αστυνομική συντάκτρια και παρουσιάστρια του Open, Μίνα Καραμήτρου, τραυματίστηκε χθες Τετάρτη (17/6) μετά από έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού στο Κορωπί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «10 Παντού», την οποία παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είχε βγει στον εξωτερικό χώρο του καναλιού για λίγα λεπτά, όταν ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη σε μεγάλη κλιματιστική μονάδα, η οποία στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από την ισχυρή έκρηξη, η Μίνα Καραμήτρου βρέθηκε στο έδαφος, ενώ μεταλλικά θραύσματα την τραυμάτισαν στο χέρι. Συνάδελφοί της έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τη μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμούς στο χέρι και στο πόδι, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Μετά από επικοινωνία που είχε ο FLASH με τη Μίνα Καραμήτρου, η ίδια δηλώνει ότι είναι καλά και ευτυχώς δεν χτύπησε στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ έχει ήδη βγει από το νοσοκομείο και αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.