Ξαφνικό φινάλε στον Alpha: Ο Σταύρος Θεοδωράκης αποχωρεί- Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσής του

Πέντε χρόνια γεμάτα Πρωταγωνιστές, πέντε χρόνια που ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε βρει το δημοσιογραφικό του «σπίτι» στον Alpha. Μπορεί όλη η τηλεόραση να βρέθηκε σε αναταραχή και με συνεχείς ανακατατάξεις, κάτι όμως, που δεν συμπεριλάμβανε μέχρι και σήμερα 15 Ιουλίου τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Η αναπάντεχη εξέλιξη δεν κυκλοφορούσε ούτε ως φήμη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα δημοσιογραφικά γραφεία και η βόμβα του τέλους «έσκασε» από τον ίδιο τον Σταύρο Θεοδωράκη μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

«Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς, να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι. Να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια». Με αυτά τα λόγια, ανάμεσα σε άλλα, και με περίσσεια ενσυναίσθηση, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής είπε το δικό του αντίο στους τηλεθεατές και στο κανάλι και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, που έδωσαν την ψυχή τους, και όλους τους «Πρωταγωνιστές» του.

Δείτε το βίντεο-ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη με την ανακοίνωση και το αντίο του:

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