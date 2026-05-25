Ξαφνικός θάνατος 24χρονης στη Ρόδο - Διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση

Βαθιά θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει στη Ρόδο ο ξαφνικός θάνατος μιας 24χρονης γυναίκας. Η νεαρή, από την περιοχή Αφάντου, βρέθηκε αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό της από μέλη της οικογένειάς της και, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 24χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, κάτι που ενισχύει την ανησυχία και τα ερωτήματα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει ήδη διατάξει νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό της.