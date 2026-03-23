Ξανά στη Σούδα το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford των ΗΠΑ - Έρευνες για τη φωτιά στο εσωτερικό του

Περίπου στις 10 το πρωί κατέπλευσε στη ναυτική βάση στο Μαράθι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald R. Ford», μετά την περιπετειώδη συμμετοχή του στις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.

Έναν μήνα μετά την προηγούμενη άφιξή του στον κόλπο της Σούδας, στις 23/2, λίγο πριν από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν, οι συνθήκες της επιστροφής του είναι πλέον τελείως διαφορετικές.

Μεσολάβησαν, αφενός, η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και, αφετέρου, η εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο εσωτερικό του πλοίου, η οποία όπως ανακοινώθηκε επίσημα ξέσπασε στον χώρο των πλυντηρίων.

Υπό αυτές τις συνθήκες και σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, δεν θα επιτραπεί η καθιερωμένη μαζική «έξοδος αναψυχής» του πληρώματος. Για λόγους ασφαλείας, δεν αναμένονται οι γνώριμες εικόνες με Αμερικανούς να κατακλύζουν το κέντρο των Χανίων.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να επιβιβαστεί στο πλοίο, προκειμένου να λάβει καταθέσεις από αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιστατικό.

Η φωτιά ξεκίνησε από τα πλυντήρια

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η πυρκαγιά στο «Gerald R. Ford» ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και το σημείο εκδήλωσης ήταν ο κύριος χώρος πλυντηρίων του πλοίου αλλά επεκτάθηκε μέσω των αεραγωγών και χρειάστηκαν πολλές ώρες για την κατάσβεσή της, ενώ δύο ναύτες τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε εκτός του αεροπλανοφόρου για νοσηλεία. Ακόμη 200 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Επιπλέον μετά την πυρκαγιά, περίπου 600 μέλη του πληρώματος δεν είχαν πρόσβαση στις κανονικές κουκέτες τους και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προσωρινούς χώρους διαβίωσης. Το πλυντήριο ήταν εκτός λειτουργίας και υπήρχαν μόνο περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής διαθέσιμες για το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, “δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο παρέμεινε επιχειρησιακό μετά τη φωτιά”. Ομως τα τεχνικά ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί αλλά και η ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού οδήγησαν στην απόφαση για επιστροφή του στη Σούδα, όπου θα γίνει ο περαιτέρω έλεγχος καθώς και επισκευές.

Ζητούμενο για τους ερευνητές της υπόθεσης θα είναι το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον συγκεκριμένο χώρο και ήδη ερευνάται ως ένα εκ των κρίσιμων σεναρίων να προκλήθηκε εσκεμμένα από μέλη του πληρώματος που έχουν αγανακτήσει από την πολύμηνη παραμονή του πλοίου σε συνεχή επιχειρησιακή δράση.

Δέκα μήνες εν πλω και σε δράση

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2025 το αεροπλανοφόρο είχε μετακινηθεί αρχικά στην Καραϊβική για την υποστήριξη της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και στην συνέχεια δόθηκε εντολή να πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο με το πρώτο λιμάνι άφιξης να είναι η βάση της Σούδας στις 23 Φεβρουαρίου.

Στις 5 Μαρτίου το αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Bainbridge», διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη επιχειρούσαν αμερικανικά πολεμικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεχής παραμονή σε επιχειρησιακή δράση, εν πλω, για 10 ολόκληρους μήνες έχει ξεπεράσει κατά πολύ το σύνηθες όριο των έξι μηνών και έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες στα μέλη του πληρώματος και γενικά στους επιβαίνοντες στο αεροπλανοφόρο.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο χρόνος παραμονής του «Gerald R. Ford» στην βάση της Σούδας, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι στην συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.