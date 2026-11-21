Νέος γύρος κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σε πολλές πόλεις στη Γαλλία, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για το κύμα ακρίβειας στη χώρα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν συνδικάτα, φοιτητικές και μαθητικές οργανώσεις, καθώς και μέλη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή ωστόσο να εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

🇫🇷 | La Policía francesa carga contra los manifestantes en la Plaza de la Nación, en París, en medio de las protestas contra las medidas de austeridad que se extienden por todo el país.

pic.twitter.com/I5SGFkxQyK — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 21, 2026

Οι υπολογισμοί για τη συμμετοχή

Στο Παρίσι, η αστυνομία υπολόγισε τους διαδηλωτές σε 21.500, έναντι 24.000 το προηγούμενο Σάββατο. Σε εθνικό επίπεδο, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 150.000 συμμετέχοντες, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 82.500 άτομα. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 200.000 και 106.000.

Στην πρωτεύουσα, η πορεία πραγματοποιήθηκε από την πλατεία Δημοκρατίας προς την πλατεία Νασιόν. Στα πανό και στα συνθήματα κυριάρχησαν αιτήματα για καλύτερους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, αμέσως μετά το τέλος της ειρηνικής πορείας, δεν έλειψαν τα επεισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων.

🇫🇷 | AHORA: Manifestación en París: tras una reunión en calma, se están produciendo dispersiones en la plaza de la Nación. pic.twitter.com/on2QC0HLH3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Επεισόδια σε Μασσαλία και Λυών

Στη Μασσαλία, περίπου 4.600 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η πορεία διασπάστηκε σε δύο τμήματα, με το ένα να μετατρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το συγκεκριμένο τμήμα της πορείας. Ακολούθησαν πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε οχήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

🔴 Les charges de police se multiplient sur la place de la Nation, à Paris, pour tenter de disperser les manifestants, dont certains ont lancé des projectiles en direction des CRS ce 21 novembre. Il est 18h10. #21novembre #acte6 #protests #France #protest #blocus #manifestation pic.twitter.com/hnUHz03fCT — Simon Marseille (@S_Marseil) November 21, 2026

Στη Λυών, όπου είχαν επιβληθεί απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε μεγάλο τμήμα του κέντρου, αρκετές αυθόρμητες πορείες επιχείρησαν να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις τις διέλυσαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Στη Λιλ, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ομάδες διαδηλωτών προκάλεσαν φθορές σε διαφημιστικές πινακίδες, ανέτρεψαν κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν αντικείμενα.

Προς το τέλος της διαδήλωσης σημειώθηκαν συγκρούσεις, με ανταλλαγή δακρυγόνων και χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών από διαδηλωτές.

Στη Νάντη καταγράφηκαν επίσης πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων. Παράλληλα, περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών είναι οι καλύτερες αποδοχές, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, περισσότερη στήριξη για τους φοιτητές και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Η γενική γραμματέας της φοιτητικής ένωσης UNEF, Μανόν Μορέ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, επισημαίνοντας ότι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η διατροφή. Ζήτησε, μεταξύ άλλων, αύξηση των στεγαστικών επιδομάτων και των φοιτητικών υποτροφιών.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται και με τη συμπλήρωση οκτώ ετών από την έναρξη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, το οποίο ξεκίνησε το 2018 με αφορμή την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CFDT, η CGT και η UNSA κάλεσαν τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση της 1ης Δεκεμβρίου. Από την πλευρά τους, τα Κίτρινα Γιλέκα απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής στις διαδηλώσεις της 28ης Νοεμβρίου, που διοργανώνονται από το φεμινιστικό κίνημα «Nous Toutes».