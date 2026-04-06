Ξανά στους δρόμους οι αγρότες - Ξεκινούν κινητοποιήσεις τη Μεγάλη Τρίτη

Σε νέα φάση κινητοποιήσεων περνούν οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προγραμματίζουν δυναμική παρουσία τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 12:00, στον κόμβο του Ε-65.

Με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στους δρόμους, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για «μάχη επιβίωσης», περιγράφοντας ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που -όπως υποστηρίζουν- δεν αφήνει περιθώρια αναμονής.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διευρυμένη συνεδρίαση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, σε συντονισμό με τοπικούς Αγροτικούς Συλλόγους. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει φτάσει «στα όρια αντοχής», με τους αγρότες -όπως είπε- να βρίσκονται «στο χείλος του γκρεμού».

Τα αιτήματα στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων

Στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων παραμένουν τα ζητήματα ρευστότητας και κόστους παραγωγής. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταβολή εκκρεμών πληρωμών, τη διασφάλιση τιμών που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε καύσιμα, ενέργεια και αγροτικά εφόδια.



Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο, ζητούν διαγραφή χρεών προηγούμενων ετών, ενώ θέτουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας - ζήτημα που παραμένει ανοιχτό για τη Θεσσαλία μετά τις πρόσφατες καταστροφές.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζουν έντονη αντίδραση για τις διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για κλίμα πίεσης και εκφοβισμού.

Αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μήνυμα συνέχειας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να αφήνουν αιχμές για πελατειακές πρακτικές και κακοδιαχείριση πόρων που -όπως υποστηρίζουν- θα έπρεπε να κατευθύνονται στον αγροτικό κόσμο.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι όσα έχουν αποσπάσει μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα συλλογικών αγώνων, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Το ραντεβού της Μεγάλης Τρίτης θεωρείται, ήδη, κρίσιμο για την επόμενη φάση των αντιδράσεων.