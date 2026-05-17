Ξάνθη: 17χρονο κορίτσι έπεσε από πεζογέφυρα - Τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια

Ένα νέο περιστατικό πτώσης νεαρού κοριτσιού στο κενό έρχεται να προστεθεί στα δύο πρόσφατα, της Ηλιούπολης και του Πειραιά, προκαλώντας προβληματισμό



Συγκεκριμένα, γύρω στις πεντέμιση το απόγευμα της Κυριακής μια 17χρονη φέρεται να έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, στην Ξάνθη.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Xanthinews.gr τις φωνές της νεαρής άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.



Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.