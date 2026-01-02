Ξάνθη: 9χρονος ακρωτηριάστηκε από κροτίδα – Αγωνία για την όρασή του

Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά για μια οικογένεια από τους Αμαξάδες, όταν ένας 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη βεγγαλικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το παιδί να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του ανήλικου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα οι γιατροί να δώσουν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο. Δυστυχώς, η σφοδρότητα της έκρηξης επέβαλε τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου, όπως αναφέρει το xanthipost.gr.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η εξέταση του παιδιού από οφθαλμίατρο, καθώς υπολείμματα από το βεγγαλικό είχαν τραυματίσει τα μάτια του. Η κατάσταση της όρασής του παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Το παιδί νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.