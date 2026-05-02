Ξανθιά καλλονή «έκλεψε» την παράσταση στο ΣΕΦ: Η σύντροφος του Μπλόσομγκεϊμ που έγινε viral

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague δεν είχε μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και… δυνατές παρουσίες στις εξέδρες. Στο κατάμεστο ΣΕΦ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν με 94-64, τα βλέμματα στράφηκαν και εκτός παρκέ.



Ανάμεσα στους θεατές ξεχώρισε η Γκάμπι, σύντροφος του φόργουορντ της Μονακό, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ. Η εντυπωσιακή Λιθουανή ταξίδεψε στην Αθήνα για να τον στηρίξει και δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο.

Η ίδια φρόντισε να μοιραστεί στιγμές από την παρουσία της στο φαληρικό στάδιο μέσα από τα social media, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητα γύρω από το όνομά της. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που γίνεται viral, καθώς είχε τραβήξει τα φώτα και σε προηγούμενη παρουσία της στην Ελλάδα, σε αγώνα της Μονακό με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός γηπέδων, η Γκάμπι δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως cheerleader της Ζαλγκίρις, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τη δυναμική παρουσία στα social media.