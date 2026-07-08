Ξέχασε το παραδοσιακό γκαζόν: Ποιοι φυσικοί χλοοτάπητες μένουν πράσινοι με ελάχιστο νερό

Το παραδοσιακό γρασίδι χάνει σταδιακά τη θέση του σε πολλούς κήπους, καθώς η διατήρησή του γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Αντί να επανασπέρνουν το γκαζόν κάθε χρόνο, πολλοί επιλέγουν φυσικούς χλοοτάπητες που αντέχουν καλύτερα στη ζέστη και διατηρούν το πράσινο χρώμα τους ακόμη και με ελάχιστο πότισμα.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς γίνονται φυτά όπως το νάνο λευκό τριφύλλι και το άγριο θυμάρι, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές λύσεις του συμβατικού γκαζόν. Εκτός από τη σημαντικά μειωμένη ανάγκη για συντήρηση, προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες ξηρασίας και αποτελούν μια πιο βιώσιμη επιλογή για περιοχές όπου το νερό είναι περιορισμένο και τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά.

Δες ποια φυτά μπορούν να αντικαταστήσουν το γκαζόν και πώς μπορείς να αποκτήσεις έναν καταπράσινο κήπο με πολύ λιγότερο νερό και κόπο.