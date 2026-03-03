Ξεχάστε τη βουκαμβίλια - Το εντυπωσιακό αναρριχώμενο φυτό που κερδίζει έδαφος σε βεράντες και κήπους

Για δεκαετίες, η Bougainvillea αποτελούσε την απόλυτη επιλογή για ελληνικές αυλές και μπαλκόνια, χαρίζοντας έντονο χρώμα και μεσογειακό χαρακτήρα σε κάθε εξωτερικό χώρο. Όσοι όμως αναζητούν μια διαφορετική πρόταση, που να συνδυάζει ταχεία ανάπτυξη, πλούσια ανθοφορία και αντοχή, στρέφονται πλέον στη Rosa banksiae, γνωστή και ως τριανταφυλλιά Μπάνκσια. Πρόκειται για αναρριχώμενο φυτό που αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να καλύψει πέργκολες, τοίχους ή κάγκελα μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Δες γιατί όλο και περισσότεροι την επιλέγουν αντί για την κλασική λύση και αν ταιριάζει στον δικό σου χώρο.