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Ξέχνα τη μαγειρική σόδα και το ξίδι: Η πιο αποτελεσματική λύση για τα άλατα στο τηλέφωνο του ντους

Τα άλατα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση του ντους, όμως οι ειδικοί προτείνουν μια λύση χωρίς ξίδι και μαγειρική σόδα.

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Τα άλατα που συσσωρεύονται στο τηλέφωνο του ντους είναι ένα συχνό πρόβλημα, ειδικά σε σπίτια όπου το νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Με τον καιρό, οι μικρές οπές φράζουν, επηρεάζοντας την πίεση και την ομαλή ροή του νερού. Οι περισσότεροι καταφεύγουν σε κλασικές λύσεις, όπως το ξίδι ή η μαγειρική σόδα, όμως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο αποτελεσματική στην απομάκρυνση των αλάτων. Σύμφωνα με τις συστάσεις τους, το κιτρικό οξύ διαλύει πιο εύκολα τις επικαθίσεις των μετάλλων, βοηθώντας το τηλέφωνο του ντους να επανέλθει στην κανονική του λειτουργία χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δες πώς να απομακρύνεις εύκολα τα άλατα από το τηλέφωνο του ντους και να επαναφέρεις τη ροή του νερού χωρίς κόπο.

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