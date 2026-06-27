Ξεχωριστή γαμήλια πομπή στα Χανιά - Ο γαμπρός και οι φίλοι του πήγαν με νταλίκες στην Εκκλησία

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά, περισσότεροι από 15 οδηγοί νταλίκας άναψαν τις μηχανές τους για να συνοδεύσουν τον συνάδελφο και φίλο τους στην πιο σημαντική διαδρομή της ζωής του: αυτή προς την εκκλησία!



Η εντυπωσιακή πομπή, με τις στολισμένες νταλίκες διέσχισε κεντρικούς δρόμους των Χανίων, περνώντας από την Ηρώων Πολυτεχνείου, τα Δικαστήρια, την Ανδρέα Παπανδρέου και το κέντρο της πόλης, τραβώντας τα βλέμματα πεζών και οδηγών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Zarpanews.





Οι κόρνες ακούγονταν από άκρη σε άκρη της πόλης, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι συμβαίνει, μέχρι που κατάλαβαν ότι… δεν υπήρχε κυκλοφοριακό κομφούζιο, αλλά «γάμος γίνονταν»!



Αντί για λιμουζίνα, ο γαμπρός είχε τη δική του… βαριά συνοδεία, αποδεικνύοντας πως οι συνάδελφοι ξέρουν να τιμούν τις μεγάλες στιγμές.



Άλλωστε, όταν παντρεύεται νταλικέρης, η χαρά… δεν κορνάρει με διακριτικότητα!