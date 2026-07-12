Μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της προσωπικής του ζωής έζησε ο Πέτρος Κουσουλός, καθώς το Σάββατο βάφτισε τον γιο του, που πήρε το όνομα Γιώργος.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Πολύτρουλη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου Ευρωστίνης (Ζάχολης), τη γνωστή εκκλησία με τους 17 τρούλους, που δεσπόζει σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, στη Ζάχολη Κορινθίας. Εκεί, σε ζεστό και οικογενειακό κλίμα, συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού βρέθηκαν στο πλευρό τους, μοιραζόμενοι τη χαρά της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Η πρώτη εικόνα από τη βάφτιση

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο δημοσιογράφος μέσα από ένα Instagram Story, δημοσιεύοντας το πρώτο στιγμιότυπο από τη βάφτιση.

Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του φίλη Πολίνα Βέλτση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί με την αγαπημένη Πολίνα Βέλτση, στη βάφτιση του Γεώργιου Π. Κουσουλού».

Το κλίμα ήταν γιορτινό, με μουσική, ευχές και χαμόγελα να συνοδεύουν τη σημαντική αυτή ημέρα για την οικογένεια.

Μια όμορφη περίοδος για την οικογένεια

Ο μικρός Γιώργος είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησαν ο Πέτρος Κουσουλός και η σύζυγός του, Ευαγγελία Αραγάνη. Ο δημοσιογράφος είναι επίσης πατέρας δύο κοριτσιών από τον πρώτο του γάμο, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2024.

Η βάφτιση του μικρού Γιώργου αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για την οικογένεια, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, έχοντας δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα σε μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και όμορφες στιγμές.