Ξέφραγο αμπέλι η Ακαδημία Πλάτωνος: Αυτοσχέδια «κοτέτσια» και καταστροφές στον ιστορικό χώρο

Απογοητευτική είναι η εικόνα που επικρατεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της Αθήνας, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, που βρίσκεται στη θέση του εμβληματικού πνευματικού κέντρου του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου κατά την αρχαιότητα.

Σήμερα η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στη σύγχρονη γειτονιά του Κολωνού και, παρά τις προσπάθειες κυρίως μέσα από πρωτοβουλίες κατοίκων τα τελευταία αρκετά χρόνια, απέχει πολύ από το να θεωρείται ένα φροντισμένο αρχαιολογικό πάρκο, αντάξιο της παγκόσμιας πολιτισμικές εμβέλειάς του.

Σκηνικό πλήρους εγκατάλειψης αλλά και αυθαιρεσιών κατέγραψε η κάμερα του Action24, δίπλα μάλιστα στο χώρο που λειτουργεί το ψηφιακό μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά συνθήματα που έχουν καλύψει το κτίριο του μουσείου, αλλά και τα σκουπίδια που σωρεύονται σε πολλούς χώρους του πάρκου, όπως και οι μουτζούρες που καλύπτουν μαρμάρινες πλάκες.

Ακόμα, εντοπίζονται σπασμένες πύλες εισόδου, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για αυτοσχέδια «μπάρμπεκιου» μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος, ακόμα και για αυτοσχέδια «κοτέτσια» και περιστερώνες.

Στον ευρύτερο χώρο μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει φύλαξη και παρατηρούνται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η αρμοδιότητα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ειδικά στον χώρο του ψηφιακού μουσείου εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού.