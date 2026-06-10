Ελλάδα Κολωνός Αθήνα Αρχαιολογικοί Χώροι πάρκο Δήμος Αθηναίων Υπουργείο Πολιτισμού

Ξέφραγο αμπέλι η Ακαδημία Πλάτωνος: Αυτοσχέδια «κοτέτσια» και καταστροφές στον ιστορικό χώρο

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης σε ένα μνημείο με παγκόσμια εμβέλεια, στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτό: Action24/Glomex
Φωτό: Action24/Glomex
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Απογοητευτική είναι η εικόνα που επικρατεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της Αθήνας, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, που βρίσκεται στη θέση του εμβληματικού πνευματικού κέντρου του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου κατά την αρχαιότητα.

Σήμερα η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στη σύγχρονη γειτονιά του Κολωνού και, παρά τις προσπάθειες κυρίως μέσα από πρωτοβουλίες κατοίκων τα τελευταία αρκετά χρόνια, απέχει πολύ από το να θεωρείται ένα φροντισμένο αρχαιολογικό πάρκο, αντάξιο της παγκόσμιας πολιτισμικές εμβέλειάς του.

Σκηνικό πλήρους εγκατάλειψης αλλά και αυθαιρεσιών κατέγραψε η κάμερα του Action24, δίπλα μάλιστα στο χώρο που λειτουργεί το ψηφιακό μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά συνθήματα που έχουν καλύψει το κτίριο του μουσείου, αλλά και τα σκουπίδια που σωρεύονται σε πολλούς χώρους του πάρκου, όπως και οι μουτζούρες που καλύπτουν μαρμάρινες πλάκες.

Ακόμα, εντοπίζονται σπασμένες πύλες εισόδου, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για αυτοσχέδια «μπάρμπεκιου» μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος, ακόμα και για αυτοσχέδια «κοτέτσια» και περιστερώνες.

Στον ευρύτερο χώρο μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει φύλαξη και παρατηρούνται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η αρμοδιότητα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ειδικά στον χώρο του ψηφιακού μουσείου εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κολωνός Αθήνα Αρχαιολογικοί Χώροι πάρκο Δήμος Αθηναίων Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader