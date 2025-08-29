Ξέφυγε η κατάσταση στην Αλόννησο: 70χρονος «έριξε» κουτουλιά στον δήμαρχο και μετά έπαθε εγκεφαλικό

Ξέφυγε η κατάσταση στην Αλόννησο, με κάτοικο του νησιού να ρίχνει... κουτουλιά στον δήμαρχο.

Τα παραπάνω διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου με αφορμή τις εργασίες για την μονάδα αφαλάτωσης.

Ο 70χρονος κάτοικος φέρεται να επιτέθηκε στον δήμαρχο, Παναγιώτη Αναγνώστου, επειδή ήθελε να διαμαρτυρηθεί για το έργο. Βρισκόταν στη Μηλιά, εκεί όπου είναι το εργοτάξιο της μονάδας.

Η διαμαρτυρία του 70χρονου οφειλόταν στο γεγονός πως, σύμφωνα με τον ίδιο, καταπατάται το αγροτεμάχιο που διαθέτει στην περιοχή.

Η αντιπαράθεση κατέληξε σε επεισόδιο

Όλα ξεκίνησαν όταν συνεργείο του δήμου έφτασε για να συνεχίσει τις εργασίες, με τον 70χρονο να αντιδρά έντονα και να ζητά να σταματήσουν άμεσα. Στο σημείο μετέβη και ο δήμαρχος, με αποτέλεσμα η κατάσταση στη συνέχεια να «ξεφεύγει».

Η αντιπαράθεση γύρω από τις εργασίες κατέληξε σε επεισόδιο, αφού ο 70χρονος επιτέθηκε με «κουτουλιά» στον δήμαρχο.

Αστυνομικοί που έφτασαν λίγο αργότερα προχώρησαν στην προσαγωγή του, ωστόσο μέσα στο αστυνομικό τμήμα ο ηλικιωμένος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω της έντασης.

Για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή για την μεταφορά του 70χρονου στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.