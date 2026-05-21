Ξέφυγε η κατάσταση στην Ιταλία: Αδιανόητο ξύλο έπεσε σε αγώνα ανόδου στη Serie A

Στον αγώνα της Καταντζάρο κόντρα στην Παλέρμο για τα PlayOffs ανόδου στη Serie A εκτυλίχθηκαν βίαια επεισόδια στις εξέδρες των επισήμων.

Η ομάδα της Καταντζάρο εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό, εκεί που θα διεκδικήσει την άνοδο απέναντι στη Μόντσα.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγγενείς των ανθρώπων της Καταντζάρο δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς και συγκεκριμένα τα μέλη της οικογένειας του αθλητικού διευθυντή, Γκέρι Πολίτο, καθώς και οι γονείς του προπονητή, Αλμπέρτο Ακουιλάνι. Κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

🚨🚨 فوضى واشتباكات في مدرجات رينزو باربيرا خلال مباراة باليرمو و كاتانزارو 😳🇮🇹



⚠️ تقارير إيطالية أكدت تعرض عائلة المدير الرياضي لكتانزارو تشيرو بوليتو ووالدي المدرب ألبرتو أكويلاني للاعتداء ، مع نقل بعضهم إلى المستشفى وسط حالة صدمة كبيرة ❌🚑



Η πλευρά της Παλέρμο υποστηρίζει ότι ο γιος του Πολίτο, προκάλεσε και ξεκίνησε την φασαρία.