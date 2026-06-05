Ξεκαρδιστικό: Όταν ο τρομακτικός σωματοφύλακας του Μέσι φοβήθηκε το πόδι του Ρομπερτο Κάρλος

Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσέουκο, είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο τρομακτικούς τύπους στον χώρο του αθλητισμού, καθώς έγινε γνωστός για τις... εφόδους του στο γήπεδο για να προστατέψει τον Αργεντίνο «μάγο» από «επιθέσεις» αγάπης των φιλάθλων.

Ακόμα και ο Τσεούκο όμως τα βρήκε... σκούρα και τρόμαξε μόλις αντίκρισε το δυνατό αριστερό του Ρομπέρτο Κάρλος. Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με τους δυο άντρες να χτυπάνε ώμο με ώμο και αφού ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος τσεκάρει το μπράτσο του γυμνασμένου σωματοφύλακα, τότε και αυτός με την σειρά του ακουμπάει τον τετρακέφαλο του πρώην θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης και δείχνει... φοβισμένος. Φυσικά οι δυο τους ξεσπάσανε σε γέλια και το χιουμοριστικό βίντεο έγινε αμέσως viral.