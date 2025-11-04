Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη - Κάλεσμα της οικογένειας για συμπαράσταση

Κάλεσμα σε όλους να δώσουν το «παρών» στη δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του παιδιού τους απευθύνει η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και αντίστασης στη βία.

Η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ξεκινάει αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 19χρονο οπαδό, το όνομα του οποίου είναι στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας Λυγγερίδη

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στις Φυλακές Κορυδαλλού ΙΙ, ξεκινά η δίκη των δολοφόνων του παιδιού μας και της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία ανήκαν.

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, για να σταθείτε με συμπαράσταση και δύναμη στον αγώνα μας ενάντια στη βία.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να δείξουμε ότι οι Αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε αριθμοί.

Είναι άνθρωποι με οικογένειες, αξίες και αρχές, που υπηρετούν τον Νόμο και τη Δημοκρατία.

Με εκτίμηση,

Η οικογένεια Λυγγερίδη»