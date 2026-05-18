Ξεκινά η εξεταστική περίοδος στα Λύκεια - Πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες 2026

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, η εξεταστική περίοδος στα Λύκεια όλης της χώρας, αφού τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 15/5.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου αρχίζουν σήμερα και πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα αναμένονται το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν και οι απολυτήριες - ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 25 Μαΐου 2026, λίγο πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών. Τα αποτελέσματα για τη Γ’ Λυκείου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 27 Μαΐου.

Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ αρχίζουν στις 29 Μαΐου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00, καθώς η εξέταση ξεκινά στις 08:30. Κάθε δοκιμασία διαρκεί τρεις ώρες και δεν προβλέπεται παράταση.

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μια ημέρα μετά, το Σάββατο 30 Μαΐου, με τις ίδιες ώρες προσέλευσης και έναρξης. Η διάρκεια είναι επίσης τρεις ώρες ανά μάθημα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, όπου η εξέταση διαρκεί τέσσερις ώρες λόγω της φύσης του μαθήματος.

Τι ισχύει για γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία

Στα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Για τα μικρότερα παιδιά, το σχολικό έτος συνεχίζεται μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Συγκεκριμένα, νηπιαγωγεία και δημοτικά θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.