Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Το Σαββατοκύριακο οι εξετάσεις για Πρότυπα και Ωνάσεια

Στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας στο YouTube, καθώς και από την ΕΡΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τα αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων στο gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, θα ακολουθήσει δημόσια διαδικασία για την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ισοβαθμιών για τα Πρότυπα, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΔΕΠΠΣ και της ΔΕΔΗΜΩΣ, με βάση τον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή, με τη συνδρομή του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και παρουσία συμβολαιογράφου.

Το Σαββατοκύριακο οι εξετάσεις

Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής για Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία, με συνολικά 18.346 υποψηφίους.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τα τεστ δεξιοτήτων για Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία

Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω SMS για τον εξαψήφιο κωδικό τους και το εξεταστικό κέντρο.

Οδηγίες για τους υποψηφίους

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Έγγραφο ταυτοπροσωπίας σε ισχύ

Εκτυπωμένη την αίτηση συμμετοχής με τον εξαψήφιο κωδικό

Η προσέλευση στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να γίνεται έως τις 09:00, ενώ η εξέταση ξεκινά στις 10:00.

Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους:

Μπουκάλι νερό

Μπλε ή μαύρο στυλό

Γεωμετρικά όργανα

Απαγορεύονται:

Κινητά τηλέφωνα και smartwatches

Αριθμομηχανές

Διορθωτικά υλικά

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μόνο τον εξαψήφιο κωδικό στο απαντητικό φύλλο, ενώ οι απαντήσεις δίνονται με πλήρη σκίαση της επιλογής.

Η διάρκεια διαφέρει ανάλογα με το σχολείο:

150 λεπτά: Πρότυπα και Ωνάσεια Γυμνάσια

180 λεπτά: Πρότυπα και Ωνάσεια Λύκεια

225 λεπτά: Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

270 λεπτά: Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια

Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπεται επιπλέον χρόνος 45 λεπτών.

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται σε:

Κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας

Μαθηματικά

Θρησκευτικά (μόνο για Εκκλησιαστικά σχολεία)

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής:

40 ερωτήσεις για Πρότυπα (20 Μαθηματικά, 20 Γλώσσα)

50 ερωτήσεις για Ωνάσεια (25 + 25)

60 ερωτήσεις για Εκκλησιαστικά (20 + 20 + 20)

Η συνολική βαθμολογία ανέρχεται σε:

100 μονάδες για Πρότυπα

150 μονάδες για Εκκλησιαστικά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ