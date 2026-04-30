Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος - Σε ισχύ από την Παρασκευή ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η πρώτη πυρκαγιά στην Αττική ήταν ήδη γεγονός, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάρνηθας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο για να την θέσουν υπό έλεγχο.

Από αύριο, όμως, 1η Μαΐου, ξεκινά και επίσημα η αντιπυρική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε καθημερινή εφαρμογή ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη, τον συντονισμό και την άμεση απόκριση των αρχών σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Ο χάρτης αποτυπώνει καθημερινά τον βαθμό επικινδυνότητας ανά περιοχή και λειτουργεί ως οδηγός τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις ημέρες υψηλού κινδύνου.

Για την πρώτη ημέρα της αντιπυρικής περιόδου, αύριο, ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην Κατηγορία 1 (Πράσινο – χαμηλός κίνδυνος).

Οι κατηγορίες επικινδυνότητας είναι πέντε:

Κατηγορία 1 – Πράσινο: Χαμηλός κίνδυνος



Κατηγορία 2 – Μπλε: Μέτριος κίνδυνος



Κατηγορία 3 – Κίτρινο: Υψηλός κίνδυνος



Κατηγορία 4 – Πορτοκαλί: Πολύ υψηλός κίνδυνος



Κατηγορία 5 – Κόκκινο: Κατάσταση συναγερμού

Το πρώτο περιστατικό πριν καν την επίσημη έναρξη της περιόδου έρχεται να θυμίσει πόσο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και πόσο κρίσιμη είναι η πρόληψη από όλους μας.