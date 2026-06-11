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Η γιορτή του ποδοσφαίρου, η διοργάνωση που είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι και που προκαλεί νοσταλγία σε κάθε φίλο του ποδοσφαίρου, αρχίζει. Και αυτή τη φορά, έρχεται με αλλαγές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά αναμένουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

Από τις νέες αλλαγές ή -παραλλαγές-, μέχρι και το Last Dance κορυφαίων παικτών της τελευταίας 15ετίας, το Μουντιάλ 2026 έχει να μας πει πολλά, για τις επόμενες 39 ημέρες.

Η φετινή διοργάνωση θεωρείται δικαίως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενήσει η Βόρεια Αμερική, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και πάνω από 1.200 ποδοσφαιριστές σε τρεις χώρες!

Το Μουντιάλ «απλωμένο» σε τρεις χώρες

Για πρώτη φορά, το Παγκόσμιο Κύπελλο «μοιράζεται» σε τρεις διαφορετικές χώρες. Από τις ΗΠΑ, των εντυπωσιακών και καινοτόμων γηπέδων, στο Μεξικό της ιστορίας και της δόξας του παρελθόντος και στον... νεοεμφανιζόμενο Καναδά, η συγκεκριμένη διοργάνωση συνδυάζει όλα τα στοιχεία.

Τα περισσότερα παιχνίδια, όπως αναμενόταν, θα φιλοξενηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και διαθέτει τα μεγαλύτερα σε χωρητικότητα γήπεδα. Το Μεξικό από την άλλη, γράφει ιστορία με το ιστορικό «Αζτέκα», το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει αγώνες σε τρίτο διαφορετικό Μουντιάλ μετά από αυτά του 1970 και του 1986!

Αύξηση των ομάδων από 32 σε 48

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το σύνολο των ομάδων της διοργάνωσης. Μέχρι και το Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, οι ομάδες στην τελική φάση της διοργάνωσης ήταν 32. Πλέον, οι ομάδες έγιναν 48, κάτι που σημαίνει πως «εκτοξεύθηκαν» και οι αγώνες της διοργάνωσης στους 104, από τους 64 του παρελθόντος. Σχεδόν διπλάσιοι αγώνες, «μαζεμένοι» σε έναν μήνα και κάτι.

Στο αγωνιστικό σκέλος, μια ακόμα καινοτομία ή... παραλλαγή της διοργάνωσης έχει να κάνει με τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς επίσης και της χρήσης των σταδίων για αγώνες αμερικάνικου ποδοσφαίρου, πολλά γήπεδα χρησιμοποιούν συνθετικό χλοοτάπητα.

Για χάρη του Μουντιάλ, η FIFA σε συνεργασία με εξιδεικευμένους επιστήμονες προχώρησε στην δημιουργία ειδικών υβριδικών χλοοταπήτων, οι οποίοι εγγυόνται ασφάλεια για τους αθλητές καθώς και την απαραίτητη ανθεκτικότητα για να «αντέξουν» τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το Last Dance για πολλούς, η αρχή για άλλους

Εκτός από καινοτομίες και αλλαγές, το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει το αποχαιρετιστήριο «πάρτι» πολλών σταρ των τελευταίων 15+ χρόνων. Οι δύο κορυφαίοι, ο Λιονέλ Μέσι μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετρούν πια αντίστροφα και μοιάζει απίθανο να δώσουν το παρών στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030.

Μαζί τους, παίκτες μεγάλης κλάσης με πλούσια καριέρα λένε το δικό τους αντίο, με κορυφαία παραδείγματα αυτά των Νεϊμάρ, Νόιερ, Μόντριτς, οι οποίοι θα δώσουν μια τελευταία παράσταση με τις εθνικές τους ομάδες στα γήπεδα της Αμερικής. Εκτός όμως από τους δύσκολους αποχαιρετισμούς, η διοργάνωση προσφέρεται για να δημιουργήσει -ή να εκτοξεύσει- νέους ποδοσφαιριστές.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Ζοάο Νέβες, ο Κόμπι Μέινου, ο Αρντά Γκιουλέρ ή ο Έντρικ έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν μπροστά σε χιλιάδες φίλους του αθλήματος παγκοσμίως, «χτίζοντας» τον δικό τους «θρύλο» μέσα σε μια διοργάνωση που... ειδικεύεται στο να «διαφημίζει» νέα ταλέντα.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Μπορεί να μην γίνεται στη μέση της σεζόν, όπως το προηγούμενο στο Κατάρ, συνδυάζει όμως καινοτομίες και ιστορίες που είναι ικανές να το καθορίσουν ως ένα από τα πιο ιστορικά Μουντιάλ όλων των εποχών. 48 χώρες θα ζήσουν ένα ξεχωριστό ταξίδι, το οποίο αρχίζει στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Ένα ταξίδι με... ξενύχτια, παρέα και το κυριότερο: δίψα για ποδόσφαιρο.