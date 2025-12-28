«Ξεκινάω τον αγώνα μου μέσω της Δικαιοσύνης»: Στην αντεπίθεση ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν την Παρασκευή, καθώς –σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος– φέρεται να δήλωνε ανύπαρκτα αγροτεμάχια, εισπράττοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο ίδιος, μέλος του συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων και Γενικός Γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, δηλώνει ότι οι λογαριασμοί του έχουν μπλοκαριστεί χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση ή κλήση από τις αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας πως πληροφορήθηκε για την υπόθεση μέσω δημοσιευμάτων.

Οι έλεγχοι αφορούν στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019-24. Στον διασταυρωτικό έλεγχο το όνομα Γιώργος Μπότας «κοκκίνησε», 17 αγροτεμάχια τα οποία δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, φαίνεται ότι δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες, καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.

Τα χρήματα των επιδοτήσεων

Μετά τους ελέγχους, η Οικονομική Αστυνομία ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-«φαντάσματα». Συνολικά, για την περίοδο 2019–24, ο αγροτοσυνδικαλιστής έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ.

Δήλωσε τα ίδια χωράφια και το 2025

Ο Γιώργος Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα.

Ο κ. Μπότας δήλωσε: «Από αύριο ξεκινάω τον αγώνα μου μέσω του δρόμου της Δικαιοσύνης. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου για να βρούμε την λύση στο πρόβλημα».

Ο Γιώργος Μπότας είναι ο δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα που ελέγχεται για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων, μετά τον Κώστα Ανεστίδη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών αρχών βρίσκονται και τέσσερις αγρότες από την Κρήτη, που φέρονται να έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις τόσο για αγροτεμάχια, όσο και για ζωϊκό κεφάλαιο.

Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων έχουν δεσμευτεί, όπως συνέβη και με τους Μπότα και Ανεστίδη.