Ανατροπή στις κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν: Στο ίδιο δωμάτιο οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν

Στο «φρούριο» του Ισλαμαμπάντ παίζεται σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, η τύχη της παγκόσμιας οικονομίας και της σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την πακιστανική πρωτεύουσα να θυμίζει πόλη-φάντασμα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τελεσίγραφα από την Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική πίεση και το «αγκάθι» του Ορμούζ

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής είναι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τη σκληρή γραμμή του Λευκού Οίκου. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να δώσει τον τόνο των συνομιλιών, διαμηνύοντας πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πάση θυσία. «Θα ανοίξουμε τον Κόλπο με αυτούς ή χωρίς αυτούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διεξάγονται πρόσωπο με πρόσωπο, σύμφωνα με δηλώσεις πακιστανικής πηγής στο πρακτορείο Reuters.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος μεσολαβούσε, βρισκόταν επίσης στην αίθουσα στο Ισλαμαμπάντ.

Στις 17:30 (ώρα Ελλάδας) έγινε γνωστό από ιρανικά Μέσα πως έγινε μία διακοπή στις συνομιλίες μετά από δύο ώρες, ενώ είναι ορατό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να επεκταθούν κατά μία επιπλέον ημέρα για τεχνικές συζητήσεις, αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συναντήθηκε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ, ενώ λίγο πριν τις 16:00 (ώρα Ελλάδας) ο Σαρίφ δέχθηκε και την ιρανική αντιπροσωπεία.

Οι 4 «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τους απαράβατους όρους της:

Έλεγχος των Στενών: Αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στον Ορμούζ και είσπραξη τελών διέλευσης.

Αποδέσμευση κεφαλαίων: Άμεση απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Πολεμικές αποζημιώσεις: Καταβολή ποσών για τις καταστροφές που υπέστησαν ιρανικές υποδομές.

Περιφερειακή εκεχειρία: Συνολική παύση εχθροπραξιών που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και το μέτωπο του Λιβάνου.

Το «βλέμμα» της Χεζμπολάχ στο Πακιστάν

Παράλληλα με τις τριμερείς συνομιλίες, η Τεχεράνη διατηρεί ανοιχτή γραμμή με τη Βηρυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χεζμπολάχ στηρίζει το πλαίσιο του διαλόγου στο Πακιστάν, θεωρώντας το πιο ουσιαστικό από τις επικείμενες συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη στην Ουάσιγκτον. Για την οργάνωση, η λύση περνά μέσα από μια συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει την εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε κλίμα άκρας μυστικότητας -καθώς δεν είναι σαφές αν οι δύο πλευρές βρίσκονται καν στην ίδια αίθουσα- το Ισλαμαμπάντ παραμένει το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με την προσδοκία μιας «ανάστασης» της ειρήνης στην περιοχή.