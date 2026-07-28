Ξεκίνησαν οι πληρωμές του βοηθήματος ΟΠΕΚΑ προς τις πολύτεκνες οικογένειες

Ξεκινούν από σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, οι πληρωμές του βοηθήματος προς τις πολύτεκνες οικογένειες από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Συνολικά πρόκειται να διανεμηθούν 1.614.600 ευρώ προς 2.112 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το χρηματικό βοήθημα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, και, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, επειδή ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερέβη τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα, δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον οργανισμό. Συνεπώς, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2026 ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.