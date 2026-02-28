Ξεκίνησε η δεύτερη πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Δεύτερο κύκλο επιθέσεων εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, μετά την πρωινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ με τους πολίτες να καταφεύγουν σε καταφύγια.

Οι IDF αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη δράση, επιχειρώντας να καταρρίψουν τα εισερχόμενα βλήματα.

35 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ από το πρωί

Από το πρωί, περίπου 35 βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις πρώτες στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Μέρος των πυραύλων αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας, ενώ άλλοι έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για θραύσματα πυραύλων και αναχαιτιστικών που έπεσαν σε διάφορα σημεία στο Ισραήλ, με έναν άνθρωπο να έχει τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας.