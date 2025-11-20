Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: «Ήταν τρομοκρατημένος» είπε η σύζυγος

Εκκίνηση στη δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Π. Στάθη το. Ιουλίου του 2024 στο Ψυχικό, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Στο εδώλιο ο 45χρονος κατηγορούμενος δήλωσε ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας ενώ ο συγκατηγορούμενός του ελαιοχρωματιστής, αμφότεροι αρνήθηκαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατάθεσε η χήρα του τοπογράφου.

«Είχαμε δύο περιστατικά το 2021. Είχαμε ένα το Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε «ένα βοήθεια χτυπήσανε το Παναγιώτη. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε «ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» κατέθεσε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται ένα άνθρωπο, μέχρι εκεί…

Πρόεδρος: Ποιόν άνθρωπο;

Απαντώντας η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη περίοδο ότι δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος ένιωθε άγχος για αυτά τα δυο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Πρόεδρος: Πόσο κράτησε αυτό το διάστημα της πίεσης που ένιωθε;

Μάρτυρας: Πολύ μέχρι τη δολοφονία του...

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκαναν ως οικογένεια το 2023 για να αλλάξουν σπίτι. Όπως είπε μεσίτρια που είχε εμπλακεί στη διαδικασία της ανεύρεσης σπιτιού «ήταν από τις συναναστροφές της Μυκόνου».

Πρόεδρος: Υπήρξαν κάποια περιστατικά σε βάρος του Παναγιώτη;

Κάποια μέρα φεύγοντας από το γραφείο είδα δυο πιτσιρικάδες έγινε μια συμπλοκή είχαν σπρώξει τον Παναγιώτη. Αυτό το περαστικό το αξιολογήσαμε χαζά δεν δώσαμε κάποια βάση. Είπαμε ότι είναι τυχαίο. Στο επόμενο περιστατικό όμως δεν ήμουν παρών με πήρε τηλέφωνο η σύζυγος και μου είπε χτύπησαν τον Παναγιώτη. Έμαθα ότι ήταν δυο άτομα με μηχανή. Ο Παναγιώτης νόμιζε πως ήταν κάποιος κούριερ. Το καταγγείλαμε το περιστατικό αλλά δεν μάθαμε ποτέ.

Πρόεδρος: Σας είχε πει τίποτα το θύμα για το μεσίτη;

Μάρτυρας: Τον υποψιάζονταν γενικώς υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση.