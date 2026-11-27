Κύμα κακοκαιρίας πλήττει από τις μεσημβρινές ώρες την Αιτωλοακαρνανία, με έντονες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε δύο άνδρες στην περιοχή Νεοχώρι, του Μεσολογγίου.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, με συνέπεια την συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, οι οποίοι πλησίασαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στο μεταξύ, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, στο Μεσολόγγι, στο Λεσσίνι και στο Αιτωλικό, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας επεμβαίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Αιτωλικό, στο Λεσίνι και στην Πεντάλοφο, με αρκετές κατοικίες να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, σύμφωνα με το agrinionews.

Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει πολλά σημεία της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισέλθει μέσα σε σπίτια με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση.



Προβλήματα καταγράφονται και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει, με κατοίκους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των νερών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πεντάλοφο, όπου νερά εισήλθαν σε κατοικίες. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική, πραγματοποιώντας εργασίες άντλησης υδάτων.

Την ίδια ώρα, αρκετοί κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν επικοινωνήσει με τον Δήμο, ζητώντας βοήθεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν λάβει ανταπόκριση.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν, προσπαθούν να επικοινωνήσουν και με τη ΔΕΥΑΜ, καθώς θεωρούν ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με τα φρεάτια, το οποίο συνέβαλε στην πλημμύρα, χωρίς όμως να καταφέρνουν να λάβουν απάντηση στα τηλεφωνήματά τους.

112 στο Μεσολόγγι

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Μεσολογγίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Επίσης νωρίτερα σήμερα εκδόθηκε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ το οποίο αναφέρει:

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Παράλληλα η ΕΜΥ εξέδωσε για σήμερα και αύριο «κόκκινη προειδοποίηση» για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.



Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



-Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

-Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

-Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες



Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.



Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:



-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι



-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο



-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο



-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

-Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)