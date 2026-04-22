Ξεκίνησε η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών

Σε εξέλιξη η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των άρσεων ασυλίας των «13» της ΝΔ, μετά τη διαβίβαση των δυο δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς διευκρίνισε πως οι «13» έχουν κανονικά δικαίωμα ψήφου και για τους ίδιους τους τους εαυτούς, εξηγώντας πως η σημερινή διαδικασία διαφέρει από εκείνη για σύσταση προανακριτικής κατά την οποία οι ερευνώμενοι εξαιρούνται της ψηφοφορίας.