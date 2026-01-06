Ξεκίνησε η συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία - Τι αναφέρει το προσχέδιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Παρίσι της Γαλλίας. Το παρών δίνουν Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αναμένεται να συμφωνήσουν ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στήριξης του Κιέβου σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, σύμφωνα με προσχέδιο δήλωσης που έχει ετοιμαστεί και έχει δει το Reuters ενόψει της συνόδου στο Παρίσι.

«Οι δεσμεύσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνική υποστήριξη, διπλωματικές πρωτοβουλίες, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί αργότερα από τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», των συμμάχων δηλαδή της Ουκρανίας στο Παρίσι.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων για τη σύνοδο, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 27 ηγέτες.

Σημαντικά βήματα στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Η συνάντηση έχει στόχο να οριστικοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνεισφορές στα μελλοντικά σχήματα εγγυήσεων ασφάλειας, ώστε να υπάρξει διαβεβαίωση προς το Κίεβο σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα το 2014 και εκ νέου σε πλήρη κλίμακα το 2022.

Το προσχέδιο υπογραμμίζει ότι οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία δημόσια ένδειξη ότι θα αποδεχθεί τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

Μέχρι πρόσφατα, η προσοχή εστιαζόταν κυρίως σε δεσμεύσεις στρατιωτικής βοήθειας προς τις ουκρανικές δυνάμεις και σε πιθανές συνεισφορές σε μια διεθνή δύναμη διαβεβαίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωμάτες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για παροχή βοήθειας στο Κίεβο σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνουν οι ίδιοι.

Προστασία και ασφάλεια

Το Κίεβο έχει τονίσει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλές χωρίς εγγυήσεις αντίστοιχες με το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση. Η Μόσχα επιθυμεί οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση να αποκλείει τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε στρατιωτικές συμμαχίες.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στη συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη διαμόρφωση μιας κοινής ουκρανικής, ευρωπαϊκής και αμερικανικής θέσης, η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να τεθεί ενώπιον της Ρωσίας.

«Οι συνομιλίες αυτές αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν περισσότερη προστασία και ισχύ για την Ουκρανία. Βασιζόμαστε στη στήριξη των εταίρων μας και σε βήματα που μπορούν να εγγυηθούν πραγματική ασφάλεια για τον λαό μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X κατά την άφιξή του στη Γαλλία.

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί από τον Νοέμβριο. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ακόμη δείξει διάθεση να κάνει παραχωρήσεις, μετά την πίεση του Κιέβου για αλλαγές σε αμερικανική πρόταση που αρχικά υποστήριζε βασικές ρωσικές απαιτήσεις.

Στρατιωτικές δεσμεύσεις

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει η ελπίδα πως η ενίσχυση των εγγυήσεων της συμμαχίας θα βοηθήσει και στην εδραίωση των αμερικανικών δεσμεύσεων, οι οποίες έχουν γενικά περιγραφεί σε διμερείς επαφές με την Ουκρανία.

Το προσχέδιο δήλωσης για τη συνάντηση της Τρίτης αναφέρει επίσης ότι οι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν σε έναν αμερικανο-ηγετούμενο μηχανισμό επιτήρησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας.

«Θα υπάρξει ένα συνεχές, αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της εκεχειρίας. Αυτό θα τελεί υπό αμερικανική ηγεσία, με διεθνή συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων συνεισφορών από μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων», σημειώνει το κείμενο.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης συνεχιζόμενη, μακροπρόθεσμη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και μια πολυεθνική δύναμη για την ασφάλεια της χώρας.