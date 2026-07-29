Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί άρχισε η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία πραγματοποιείται στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ο πρώτος που έφτασε στον χώρο των συνομιλιών, περίπου στις 9:30, συνοδευόμενος από την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και στη συνέχεια ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τους δύο ηγέτες συνόδευαν οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαος Μενελάου, ενώ κατά την άφιξή τους τούς υποδέχθηκε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Στην τριμερή συμμετέχουν, εκτός από τον Αντόνιο Γκουτέρες και τους δύο ηγέτες, οι διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων, η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα.

Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία του Κυπριακού και τις επόμενες κινήσεις στην ειρηνευτική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις και να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.